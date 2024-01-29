Путин удивился объему папки перед началом Госсовета в Петербурге

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин удивился объему папки, которую ему передали перед началом Высшего государственного совета в Санкт-Петербурге. По информации телеграм-канала журналистов кремлевского пула РИА Новости, в ней были документы по Союзному государству.

В папке были представлены результаты совместной работы РФ и Белоруссии. Российский лидер приподнял папку и удивился ее объему и весу.



Ранее сообщалось, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент РФ заявил, что за прошедший год удалось серьезно продвинуться в укреплении интеграции.

Российский лидер отметил, что отношения между РФ и Белоруссией продолжают развиваться очень энергично. По его словам, за первые 10 месяцев прошлого года товарооборот составил 42,5 миллиарда долларов.