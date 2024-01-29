Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности – Путин

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Россия и Белоруссия будут совместно работать над обеспечением равной и неделимой безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на Высшем государственном совете Союзного государства, передает РИА Новости.

По его словам, это решение было принято для формирования многополярной, демократичной и справедливой системы. Он также сказал, что заседание имеет принципиальное значение, а его повестка содержательна и насыщенна, что говорит о твердом намерении двух государств делать все необходимое, чтобы углубить взаимовыгодную и равноправную интеграцию.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что для РФ и Белоруссии могут ввести единый рубль. С его слов, это высшая степень интеграции, в связи с чем до этого решения еще нужно дойти с точки экономической интеграции двух стран. Он добавил, что для России это было бы выгодно.

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