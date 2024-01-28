Путин заявил, что отношения РФ и Белоруссии развиваются очень энергично

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Отношения между РФ и Белоруссией продолжают развиваться очень энергично, отметил Владимир Путин в рамках встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

"В целом ситуация у нас развивается очень энергично, за первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, (составил. – Прим. ред.) 42,5 миллиарда долларов. Он растет постоянно", – приводит ТАСС его слова.

Российский лидер рассказал, что инвесторы из РФ вложили в экономику Белоруссии 4 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что это двустороннее взаимодействие. Путин обратил внимание, что российские предприятия успешно функционируют на территории республики, а белорусские бизнесмены, в свою очередь, осуществляют свою деятельность на рынке в РФ.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в понедельник, 29 января. Российский лидер отметил, что за прошедший год удалось серьезно продвинуться в укреплении интеграции.



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