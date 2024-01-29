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29 января, 15:35

Экономика

Силуанов рассказал о планах введения единого рубля для России и Белоруссии

Фото: depositphotos/borkus

Единый рубль могут ввести для России и Белоруссии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

"В договоре 1999 года такая опция есть, но это высшая степень интеграции, поэтому до этого решения нужно еще дойти с точки зрения интеграции наших экономик. Но как цель она обозначена", – подчеркнул министр.

Силуанов также обратил внимание, что для российской стороны это было бы выгодно.

Ранее Владимир Путин отметил, что отношения между РФ и Белоруссией продолжают развиваться очень энергично. По его словам, за первые 10 месяцев прошлого года товарооборот составил 42,5 миллиарда долларов.

Российский лидер рассказал, что инвесторы из РФ вложили в экономику Белоруссии 4 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что это двустороннее взаимодействие.

Рекордный товарооборот Белоруссии и Подмосковья превысит $10 млрд по итогам 2023 года

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