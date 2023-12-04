Почти 14 тыс операций провели с цифровым рублем в рамках пилотного проекта – ЦБ РФ

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Почти 14 тысяч финансовых операций удалось провести с цифровым рублем в рамках пилотного проекта. Об этом сообщается в презентации первого заместителя главы Банка России Ольги Скоробогатовой.

По данным ЦБ РФ, общая сумма этих операций составляет 919 тысяч рублей. Количество кошельков, открытых в ходе эксперимента, достигло 497, а число операций превысило 13,7 тысячи.

Как следует из презентации, сейчас в пилотном проекте участвуют 13 кредитных организаций, а в 2024 году их будет 30.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что тестирование цифрового рубля идет согласно плану. Она отметила, что в 2024 году Банк России хочет расширить пилотный проект по числу участников и по типам операций. В 2025 году начнется массовое внедрение цифрового рубля, предупредила Набиуллина.

Также глава ЦБ РФ добавила, что технологически регулятор готов проводить международные операции с цифровым рублем.



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