Банк России построит с ОАЭ систему расчетов цифровым рублем

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Центробанк РФ вместе с регулятором Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готов через год построить систему быстрых платежей (СБП) и расчетов цифровым рублем для граждан и бизнеса. Об этом во время проведения форума Finopolis сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, СБП отработают Центробанк и CBDC (цифровая валюта Центробанков), поскольку и Россия, и коллеги готовы к расчетам цифровым рублем. Она добавила, если решится вопрос идентификации клиентов, то, по ее мнению, через год как минимум между РФ и ОАЭ получится построить систему расчетов для граждан и бизнеса.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что тестирование цифрового рубля идет согласно плану.

Она отметила, что в 2024 году ЦБ хочет расширить пилотный проект по числу участников и по типам операций. В 2025 году начнется массовое внедрение цифрового рубля, сказала Набиуллина.

Также глава Банка России добавила, что технологически регулятор готов проводить международные операции с цифровым рублем.

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