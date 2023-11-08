Набиуллина сообщила, что тестирование цифрового рубля идет по плану

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Тестирование цифрового рубля проводится по утвержденному ранее плану. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis, передает РИА Новости.

Кроме того, она отметила, что в следующем году Банк России планирует расширить пилотный проект по числу участников и по типам операций. При этом глава ЦБ подчеркнула, что в 2025 году начнется массовое внедрение цифрового рубля.

Также Набиуллина сообщила, что технологически регулятор готов проводить международные операции с цифровым рублем.

"Мы ведем консультации, переговоры с некоторыми странами, но это решение, которое делается на взаимной основе. Важно не только наше желание, но и желание наших партнеров", – заявила она.

В конце июля Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Документ, за исключением ряда положений, вступил в силу с 1 августа 2023 года. Валюту будут выпускать наряду с уже существующими формами денег.

Позже совет директоров Центробанка утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными, что обеспечит для них максимальную доступность операций с цифровой валютой.

В ЦБ до этого сообщали, что в августе планировался пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Проект пройдет в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифровой валюты в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

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