Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями

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Совет директоров Банка России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Это обеспечит для них максимальную доступность операций с цифровой валютой.

В свою очередь, тариф для бизнеса за прием оплаты услуг и товаров цифровыми рублями будет составлять 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тысячи рублей), уточнили в Центробанке. Для компаний, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, – 0,2%, но не больше 10 рублей.

В сообщении добавили, что комиссия за переводы между юрлицами составит 15 рублей за операцию. Действовать тарифы начнут с 1 января 2025 года. До этого все операции с цифровой валютой на платформе ЦБ будут бесплатными, так как действует льготный период.

Регулятор заявил, что на его платформе каждый человек или компания смогут открыть один счет цифрового рубля (цифровой кошелек). Услуга предоставляется бесплатно. Комиссии за пополнение кошельков с банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках взиматься не будут.

По информации ЦБ, в августе планируется пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Проект пройдет в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифровой валюты в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который станет третьей формой отечественной национальной валюты. За исключением ряда положений, документ вступил в силу с 1 августа.

Центробанк одобрил логотип цифрового рубля, который состоит из двух связанных между собой элементов, 3 августа. Регулятор уточнил, что его интегрируют в мобильные приложения банков, в которых граждане смогут открывать кошельки и проводить операции с цифровой валютой. Основными цветами логотипа являются кораллово-алый и белый.

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