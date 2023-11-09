ЦБ РФ рассмотрит вопрос о создании единого платежного QR-кода до конца года

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Банк России уже в 2023 году планирует начать проработку вопроса о создании единого платежного QR-кода. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

По ее словам, развитие технологий привело к появлению различных QR-кодов, которые зачастую путают россиян.

"Тема унифицированного QR (кода) не только для цифрового рубля, но и для "безнала", встает у нас как задача этого года. Я думаю, мы точно в этом году должны понять, как это сделать", – цитирует Скоробогатову ТАСС.

До этого создать единый QR-код ЦБ предложил банк ВТБ.

В настоящее время в России тестируют операции с цифровым рублем. Как ранее сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, процесс протекает успешно. Массовое внедрение цифрового рубля планируют запустить в 2025 году.



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