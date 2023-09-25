Счета за городские услуги в сервисе "Мои платежи" теперь можно оплачивать по СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи сервиса "Мои платежи" теперь могут оплачивать часть счетов за городские услуги через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

До 31 декабря для пользователей действует специальная акция. Так, при оплате с помощью СБП не взимается банковская комиссия за операцию. Исполняющий обязанности замруководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов уточнил, что функция доступна для всех типов начислений, кроме единого платежного документа и счетов Мосэнерго.

По его словам, такой вид оплаты экономит время и денежные средства на комиссии. Кроме того, участники программы лояльности Национальной системы платежных карт смогут рассчитывать на кешбэк в размере 1% от суммы каждого счета.

Оплачивать посредством СБП можно множество популярных услуг. В частности, у родителей есть возможность оплатить обучение детей в кружках и секциях, домашний телефон и интернет, а также аренду помещений.

Систему можно применять в том числе для оплаты счетов, которые ранее были сохранены в шаблонах. Для доступа следует иметь личный кабинет со стандартной или полной учетной записью на mos.ru.

Чтобы осуществить оплату через СБП, следует зайти в сервис "Мои платежи", выбрать необходимый счет и кликнуть на опцию "Перейти к оплате". Далее пользователи автоматически окажутся в разделе "Способ оплаты". В нем надо выбрать из списка доступных способов систему быстрых платежей.

СБП есть и в мобильной версии портала. Начать оплату можно с помощью кнопки "СБП". После нажатия на нее на экране отобразится список банков. Нужно будет выбрать значок кредитной организации, QR-код сканировать не придется. Уточняется, что за одну операцию через СБП можно оплатить только один счет. Система не доступна для пакетной оплаты и автоплатежей.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системой платежных карт Мария Точилова, в свою очередь, добавила, что получить кешбэк в размере 1% от суммы счета можно после регистрации в программе лояльности или в приложении "Привет, Мир!".

"Мы с 2019 года регулярно проводим акции совместно с порталом mos.ru, но ранее они касались только карт "Мир". Теперь с запуском оплаты через систему быстрых платежей у горожан появилось еще больше возможностей для экономии", – заключила Точилова.

Ранее стало известно, что с начала года приложением "Моя Москва" воспользовались около 15 миллионов раз. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Москвичи смогут воспользоваться пакетной оплатой, которая позволит осуществить несколько платежей в один клик. Приложение оснащено голосовым помощником.