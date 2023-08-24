Эксперт назвала причины резко возросшего числа платежей через СБП в РФ

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Нововведение Банка России, связанное с ограничением размера межбанковских комиссий, а также возможность оплаты товаров и услуг через QR-код могут быть причинами, по которым количество покупок, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП) в РФ резко возросло. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам директора Делобанка Ирины Кузьминой, число подключенных к СБП точек также заметно увеличилось во втором квартале текущего года.

"Одной из причин роста СБП может быть майское нововведение ЦБ – с 1 мая регулятор ограничил размеры межбанковских комиссий, а также комиссии, которые банки взимают за переводы физлиц через СБП в пользу юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. То есть, принимать оплату через СБП стало выгоднее, чем по карте", – объяснила она.

Следствием этого нововведения также является рост количества подключенных к СБП торгово-сервисных предприятий, отметила Кузьмина.

Второй причиной роста количества платежей через эту систему эксперт назвала предпочтение покупателей совершать покупки через QR-код. По словам Кузьминой, нередко они интересуются на кассах магазинов о наличии данной услуги. Это подталкивает предпринимателей соответствовать запросам клиентов.

По мнению Кузьминой, в следующих кварталах рост числа платежей по СБП и подключений к нему предприятий будет расти, но уже не такими заметными темпами. Прирост составит порядка 20–25% от нынешних показателей, считает она.

Согласно данным Банка России, в первом квартале этого года количество товаров, оплаченных через СБП, составило 200 миллионов, что на 40 миллионов больше, чем в четвертом квартале 2022 года.

При этом во втором квартале текущего года россияне купили порядка 340 миллионов товаров через эту систему, что на 140 миллионов больше, чем годом ранее. До этого за один квартал к системе подключались порядка 100 тысяч предприятий, а в период с апреля по июнь на СБП перешли 400 тысяч различных магазинов.

Ранее в ЦБ РФ заявляли, что количество переводов юридических лиц гражданам через СБП выросло в 67 раз по сравнению с результатами прошлого года. Операции с помощью данной системы совершаются через 213 банков РФ.

По данным регулятора, в среднем в течение первого квартала 2023 года один человек совершил через СБП 16 переводов и оплатил шесть покупок, что в два раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Всего за отчетный период было совершено более 1,2 миллиарда операций.



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