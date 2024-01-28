Путин поблагодарил Александра Лукашенко за приезд в Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко, что тот изменил график и приехал в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

"Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что Вы согласились изменить даже свой график", – обратился Путин к президенту Белоруссии.

Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства. Помимо этого, президент напомнил, что в эти дни Санкт-Петербург отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда. Также президент России отметил, что рад возможности обсудить различные вопросы о двусторонних отношениях, а также о взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ и Евразэс со своим белорусским коллегой.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Белоруссии развиваются очень энергично. Президент России отметил, что в первые 10 месяцев прошлого года товарооборот между странами составил 42,5 миллиарда долларов, и продолжает расти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, остался доволен встречей с российским лидером.