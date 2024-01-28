Путин пообещал проинформировать Лукашенко о происходящем в зоне СВО

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать президента Белоруссии Александра Лукашенко о происходящем в зоне специальной военной операции. Также президенты обсудили вопросы развития военно-промышленного комплекса с учетом СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Президенты России и Белоруссии провели рабочую встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В ходе встречи Путин пообещал подробно проинформировать Лукашенко о том, что происходит в зоне специальной военной операции.

Помимо этого Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой вопросы сотрудничества в сфере экономики, а также развитие ВПК с учетом спецоперации на Украине.

"Мы очень серьезно погрузились в экономику и вопросы военно-промышленного комплекса. Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться и какие системы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции", – заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии отметил, что остался доволен встречей с российским лидером.

Ранее Путин и Лукашенко посетили спорткомплекс "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Вместе с ними комплекс осмотрели заместитель председателя Федерации хоккея России Роман Ротенберг, глава клуба Дмитрий Константинов и губернатор региона Александр Беглов.

До этого стало известно, что президенты утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в понедельник, 29 января.