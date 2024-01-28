28 января, 17:22Спорт
Путин и Лукашенко осмотрели "СКА Арену" в Петербурге
Фото: РИА Новости/Константин Завражин
Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко посетили спорткомплекс "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Вместе с ними комплекс осмотрели заместитель председателя Федерации хоккея России Роман Ротенберг, глава клуба Дмитрий Константинов и губернатор региона Александр Беглов.
Здание ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Площадь "СКА Арены" составляет 182,3 тысячи "квадратов". На сегодняшний день это самый большой хоккейным стадион в мире. Он может вместить 21,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в понедельник, 29 января. Российский лидер отметил, что за прошедший год удалось серьезно продвинуться в укреплении интеграции.
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