МИД Белоруссии вызвал представителя посольства Армении после заявлений Пашиняна

Фото: kremlin.ru

МИД Белоруссии вызвал представителя посольства Армении для разъяснений в связи с заявлениями премьер-министра Никола Пашиняна в отношении Минска. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского дипломатического ведомства Анатолий Глаз.

"Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Глаз добавил, что Белоруссия не планирует ухудшать взаимоотношения с Арменией. В Минске считают, что на это Ереван подталкивают внешние игроки.

Ранее Пашинян, отвечая на реплику оппозиционного депутата, который возмутился тем, что Армения на фоне собственного недовольства ОДКБ остается в составе Организации, подчеркнул, что страна покинет ее, но сроки процедуры еще не определены.

Через некоторое время глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Пашинян не анонсировал выход государства из ОДКБ. По словам министра, премьер имел в виду, что Армения сама примет решение о выходе из Организации, но не вернется назад.

