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12 июня, 18:59

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Глава МИД Армении сказал, что Пашинян не заявлял о выходе страны из ОДКБ

Глава МИД Армении объяснил слова Пашиняна о выходе страны из ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не заявлял, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся", – цитирует его ТАСС.

Ранее Пашинян ответил на слова одного из оппозиционных депутатов, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из организации. По словам премьера, Ереван выйдет тогда, когда сам решит об этом.

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