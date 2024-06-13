Песков: РФ продолжит работу с Арменией для прояснения ее позиции по ОДКБ

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Россия намерена продолжать работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва питает надежду на продолжение взаимоотношений двух государств в русле партнерства и союзничества, пишет Life.ru.

Он обратил внимание, что в таком сценарии вероятно заинтересована и сама Армения.

Песков высказался об этом в ответ на просьбу прокомментировать последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, связанные с выходом его страны из ОДКБ.

Ранее Пашинян, отвечая на реплику оппозиционного депутата, который возмутился тем, что Армения на фоне собственного недовольства ОДКБ остается в составе Организации, подчеркнул, что страна покинет ее, но сроки процедуры еще не определены.

Через некоторое время глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Пашинян не анонсировал выход государства из ОДКБ. По словам министра, премьер имел ввиду, что Армения сама примет решение о выходе из Организации, но не вернется назад.

