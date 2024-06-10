МИД РФ: бюджет ОДКБ нуждается в корректировке из-за отказа Армении платить взнос

Фото: Фото: Москва 24/Роман Балаев

Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на этот год нуждается в корректировке после решения Армении не платить взнос. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве уточнили, что такой проект решения Совета коллективной безопасности прорабатывается, однако речи о перераспределении взносов не идет.

"По каким-то параметрам секретариат ОДКБ и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть, но в первую очередь за счет отзыва Ереваном или неназначения на квотные должности своих сотрудников в соответствующих структурах", – пояснили в МИД.

Во внешнеполитическом российском ведомстве добавили, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются обязательства по финансам согласно уставу организации и другим документам. Вместе с тем в МИД отметили, что это далеко не первое заявление Армении о приостановке своего участия и прекращении финансирования ОДКБ. Ранее проблемы финансирования деятельности Организации решались за счет имеющихся резервов в рабочем порядке.

В министерстве уточнили, что позднее страны погашали свои задолженности. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

"Долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей", – прокомментировали в ведомстве.

До этого сообщалось, что Армения прекратит участие в финансировании ОДКБ в 2024 году. В свою очередь, пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян уточнила, что Ереван не возражает против утверждения бюджета Организации в ограниченном формате.

