Армения считает США и Европу своими основными партнерами – МИД

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Армения считает США и Европу своими основными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

"У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами", – приводит его слова РИА Новости.

Мирзоян заявил, что это не означает поворота во внешней политике страны. По его словам, Армения пытается обеспечить безопасность и развитие по демократическому пути, поэтому углубляет экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Он также отметил, что "на Западе есть хорошие партнеры".

Ранее МИД России предупредил Армению о рисках антироссийской политики, которую навязывают республике западные страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эта тенденция наблюдается достаточно давно. Она напомнила, что Запад на протяжении веков использует другие страны в своих интересах, прикрываясь благими намерениями.