В МИД Армении заявили, что проблемы в отношениях с РФ нельзя скрыть

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уверен, что в отношениях Москвы и Еревана есть проблемы, которые невозможно скрыть. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на портале Todos Noticias.

По его словам, с Россией есть экономические отношения, двусторонняя торговля, различные сферы сотрудничества. Также страны поддерживают хорошие связи в области безопасности. Однако сейчас, по его мнению, государства не говорят на одном языке.

На вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений он ответил, что не может предсказать будущее, но знает, что у Армении есть справедливые ожидания, чтобы обязательства обеих стран по территориальной целостности были отражены в письменном виде. Ереван ожидает, что достигнутое соглашение будет ратифицировано, пусть эти обязательства двух государств будут выполнены, заключил Мирзоян.

Ранее МИД России предупредил Армению о рисках антироссийской политики, которую навязывает республике Запад. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, эта тенденция наблюдается достаточно давно. Дипломат напомнила, что Соединенные Штаты и западные страны на протяжении веков используют другие страны в своих интересах, прикрываясь благими намерениями.