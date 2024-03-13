В МИД заявили, что РФ настораживает риторика руководства Армении по ОДКБ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москву настораживает "контрпродуктивная", "ультимативная" и "порой оскорбительная" риторика руководства Армении по отношению к ОДКБ, которая буквально насаждается армянскому обществу. Об этом пишет ТАСС.

Подобным образом она прокомментировала заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможности выхода страны из Организации. При этом Захарова отметила, что РФ никогда не ставила, не ставит и не будет ставить под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс.

По ее словам, в том числе речь идет о степени участия стран в работе международных, региональных структур, исходя из принятых обязательств и национальных интересов. Это относится и к ОДКБ, заключила дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва планирует провести с Ереваном переговоры для прояснения ситуации с возможным выходом Армении из ОДКБ.

До этого Пашинян подчеркнул, что Армения выйдет из ОДКБ, если Организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы. Он напомнил, что Ереван просит партнеров из ОДКБ ответить, где находится зона ответственности этой структуры в Армении.

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