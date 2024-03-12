Пашинян назвал условия выхода Армении из ОДКБ

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Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, сообщил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он напомнил, что Ереван просит партнеров из Организации Договора о коллективной безопасности ответить, где находится зона ответственности этой структуры в Армении.

"Мы фактически заморозили свое участие в ОДКБ, не участвуем в заседаниях, ожидаем лишь ответа на один вопрос: какова зона ответственности организации в Армении", – сказал Пашинян.

Он также подчеркнул, что замораживание деятельности Еревана в рамках Договора является политическим решением.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва ожидает от Еревана окончательного ответа о выполнении обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая ОДКБ.

Министр также оценил заявления правительства Армении о том, что курс на сближение двух стран был ошибкой, отметив, что для таких слов нужна политическая смелость.

По словам Лаврова, руководство Армении решило сделать ставку на третьи страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с РФ", подразумевая западные страны.