Лавров заявил, что Армении пора определиться насчет своего статуса в ОДКБ

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Москва ожидает от Еревана окончательного ответа о выполнении обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают", – отметил он.

Министр также оценил заявления правительства Армении о том, что курс на сближение двух стран был ошибкой, отметив, что для таких слов нужна политическая смелость.

По словам Лаврова, руководство Армении решило сделать ставку на третьи страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с РФ", подразумевая западные страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приостановила участие в ОДКБ. Он заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ.