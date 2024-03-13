В Кремле пообещали прояснить ситуацию с членством Армении в ОДКБ

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Москва планирует провести с Ереваном переговоры для прояснения ситуации с возможным выходом Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять ситуацию и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал премьер-министр", – указал он.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, решение о возможном созыве экстренного саммита организации на фоне слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна примут представители ОДКБ.

Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы. Он напомнил, что Ереван просит партнеров из Организации ответить, где находится зона ответственности этой структуры в Армении.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва ожидает от Еревана окончательного ответа о выполнении обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая ОДКБ.

Глава ведомства также оценил заявления правительства Армении о том, что курс на сближение двух стран был ошибкой, отметив, что для таких слов нужна политическая смелость.



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