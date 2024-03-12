Ереван уведомил Москву о прекращении работы пограничников РФ в Звартноце – Песков

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Москва получила уведомление от Еревана о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, контакты с Арменией продолжаются по линии ведомств.

"Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться", – заявил представитель Кремля.

Ранее секретарь Совбеза РА Армен Григорян сообщил, что Армения направила России официальное письмо для прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. По его словам, службу в аэропорту должны нести армянские пограничные войска, и у Еревана есть для этого все возможности.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работать в ереванском аэропорту Звартноц. Так он прокомментировал новости о том, что власти страны уже приняли соответствующее решение.

Симонян уточнил, что он не участвовал в этом обсуждении, но считает правильным, чтобы пограничники РФ ушли из аэропорта. Он выразил неуверенность, что российские военнослужащие смогут защитить границы республики. По его словам, в результате действий сотрудников ФСБ границы Армении не раз становились "более уязвимыми".

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