Армения направила РФ письмо для прекращения работы пограничников в Звартноце

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Армения направила России официальное письмо для прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. Об этом сообщил секретарь Совбеза РА Армен Григорян, передает ТАСС.

По его словам, службу в аэропорту должны нести армянские пограничные войска, и у Еревана есть для этого все возможности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Армения не принимала решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц. По его словам, Москве ничего об этом неизвестно, работа идет по всем направлениям в рамках структур СНГ, ЕАЭС и на уровне двусторонних отношений.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работать в ереванском аэропорту Звартноц. Так он прокомментировал новости о том, что власти страны уже приняли соответствующее решение.

Симонян уточнил, что он не участвовал в этом обсуждении, но считает правильным, чтобы пограничники РФ ушли из аэропорта. Он выразил неуверенность, что российские военнослужащие смогут защитить границы республики. По его словам, в результате действий сотрудников ФСБ границы Армении не раз становились "более уязвимыми".

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