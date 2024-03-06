Ереван не принял решение о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц – Песков

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Армения не принимала решений о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, Москве ничего об этом неизвестно, работа идет по всем направлениям в рамках структур СНГ, ЕАЭС и на уровне двусторонних отношений.

Песков также выразил уверенность, что трудности в отношениях России и Армении пройдут. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами абсолютно взаимовыгодное.

"У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран – с нашей стороны она тоже есть", – сказал он.

Песков обратил внимание, что Армения только выигрывает от членства в ЕАЭС. Он добавил, что на постсоветском пространстве эта республика развивается наиболее динамично – рост ее ВВП за прошлый год превысил 15%. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что Ереван будет учитывать это при выстраивании внешней политики.

"Это, конечно, суверенное решение. Мы против того, чтобы кому-то что-то диктовать. Мы за то, чтобы вместе зарабатывать, вместе становиться счастливее и богаче. И мы уверены, что наши друзья армяне тоже это понимают", – заявил он.

Песков добавил, что армян в России проживает больше, чем в самой Армении, и в России их любят.

"И они россияне. И им здесь хорошо, и мы их любим, и они нас любят, и мы так жили веками и будем жить веками", – заявил Песков, добавив, что Москва высоко ценят "особый характер" отношений с Ереваном.

Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работать в ереванском аэропорту Звартноц. Так он прокомментировал новости о том, что власти страны уже приняли соответствующее решение.

Симонян уточнил, что он не участвовал в этом обсуждении, но считает правильным, чтобы пограничники РФ ушли из аэропорта. Он выразил неуверенность, что российские военнослужащие смогут защитить границы республики. По его словам, в результате действий сотрудников ФСБ границы Армении не раз становились "более уязвимыми".

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