МИД РФ предупредил Армению о рисках антироссийской политики

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Москва предупреждает Армению о рисках, связанных с антироссийским курсом, который навязывают республике западные страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно, и мы о ней говорим. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью – предупредить", – заявила Захарова.

Дипломат уточнила, что армянская сторона приняла некоторые доводы Москвы. Захарова напомнила, что США и коллективный Запад на протяжении столетий используют другие страны в своих интересах, прикрываясь благими намерениями.

По ее словам, Москва желает, чтобы республика сохранила свой суверенитет, выстраивала политику, исходя из национальных интересов, которые отражают культурную самобытность народа, сопряженные с интересами людей, живущими и воспитывающими своих детей в Армении.

Ранее Захарова заявила, что Москву настораживает "контрпродуктивная", "ультимативная" и "порой оскорбительная" риторика руководства Армении по отношению к ОДКБ, которая буквально насаждается армянскому обществу. Представитель российского МИД подчеркнула, что при этом Российская Федерация не ставит под сомнение суверенное право любой страны определять свой внешнеполитический курс.