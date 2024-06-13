Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ следующим логическим шагом страны

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Следующим логическим шагом Армении в рамках ее отношений с ОДКБ станет выход из Организации, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в рамках выступления в парламенте в четверг, 13 июня.

"Мы заморозили свое участие в ОДКБ. <...> В программе правительства мы не говорили, что останемся членом ОДКБ. Мы говорили, что имеем вопросы, которые должны получить ответы", – приводит "Интерфакс" слова Пашиняна.

Политик также подчеркнул, что Армения самостоятельно решит, когда это произойдет. По его словам, страна может покинуть ОДКБ через месяц, а может – через один или три года.

Ранее Пашинян ответил на реплику оппозиционного депутата, который возмутился тем, что Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из Организации. Премьер подчеркнул, что страна покинет ее, но сроки процедуры еще не определены.

После этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением о том, что Пашинян не анонсировал выход страны из ОДКБ. По словам министра, премьер говорил о том, что Армения сама примет решение о выходе из Организации, но не вернется назад.

