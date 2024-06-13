Армения вызвала посла в Белоруссии для консультаций

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Посла Республики Армения в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Об этом сообщается в телеграм-канале армянского МИД со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ани Бадалян.

Причины вызова не уточнялись.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе его страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. На данный момент республика заморозила свое участие в организации. По словам Пашиняна, выход может произойти через месяц, а может и через один или три года.

До этого стало известно о продолжающихся протестах в Армении, участники которого требуют отставки Пашиняна. Так, полиция задержала 42 протестующих.

