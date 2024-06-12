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12 июня, 16:56

Происшествия

Полиция Армении задержала 42 участника акции протеста у здания парламента

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Полиция Армении задержала 42 участника акции протеста у здания парламента, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Участники акции протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Возле парламента, по сообщению журналистов, начались стычки между полицией и протестующими. Последние, уточнили в СМИ, пытаются прорвать оцепление.

Ранее Пашинян рассказал, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти посчитают это нужным. Так он объяснил членство страны в ОДКБ, несмотря на его недовольство организацией.

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