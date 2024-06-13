Дипломат Глаз: слова Пашиняна о Лукашенко являются недальновидными

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко с целью отвлечь внимание от внутренних проблем. Это недальновидная позиция, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

Диппредставитель отметил, что страны связаны давними дружескими отношениями, общей историей, торговлей и тесными деловыми контактами. По его словам, Белоруссия не намерена портить эти отношения, сколько бы "армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки".

Ранее МИД Белоруссии вызвал представителя армянского посольства для разъяснений в связи со словами Пашиняна в адрес Лукашенко.

13 июня Пашинян сказал, что ни он, ни другие официальные лица страны не приедут в Белоруссию, пока там президентом является Лукашенко. По его словам, Лукашенко, будучи лидером страны – члена ОДКБ, "указал, что "участвовал в подготовке" конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, "поощрял, верил, желал победы Азербайджану".