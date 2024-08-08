Захарова назвала голословными заявления США о желании Армении отвернуться от РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала голословными заявления США о том, что Армения хочет отвернуться от России, сообщает РИА Новости.

Так она прокомментировала слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что значительная часть населения Армении желает дистанцироваться от Москвы, и Вашингтон создает для этого условия.

По словам российского дипломата, это заявление является очередным примером "присущего американцам геополитического инжиниринга", стремлением сфабриковать в глазах мировой общественности нужную США реальность, которая не имеет ничего общего с действительностью.

Захарова обратила внимание, что формировавшиеся веками связи между Ереваном и Москвой выдержат все испытания на прочность. Она напомнила, что на протяжении истории РФ не раз подставляла плечо братскому армянскому народу и намерена делать это и впредь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что значение отношений Армении и России трудно переоценить, Ереван является близким партнером Москвы. По его словам, с этой страной Россию объединяют многие интеграционные форматы, такие как СНГ и ЕАЭС, а также исторические двусторонние отношения.

Представитель Кремля выразил надежду, что все сложные моменты в отношениях Москвы и Еревана, появившиеся в последнее время, будут находить решение в ходе диалога на высшем уровне. Он добавил, что диалог России и Армении на рабочем уровне продолжается, что тоже очень важно.

