Лукашенко заявил о готовности Белоруссии помочь в восстановлении Украины после СВО

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Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении после СВО. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области.

Лукашенко уточнил, что лидер Украины Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон для решения какого-либо важного вопроса. Однако он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и закончить конфликт.

"Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут зажиточными, крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется – скажут: Володя, ты кто такой?" – цитирует Лукашенко БелТА.

По мнению белорусского лидера, новые власти Штатов будут заниматься проблемами своей страны, а не Украины.

Лукашенко также отметил, что Минск поддержит украинцев, если Польша вторгнется на украинскую территорию и попытается захватить ее западные районы. Он считает, что сейчас главной проблемой в отношениях между Киевом и Варшавой является так называемая Волынская резня – массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА, запрещенная в России экстремистская организация) польского населения в годы ВОВ.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что Зеленский не стремится поддерживать контакты с Россией. В то же время Минск поддерживает с Киевом контакты "по определенным каналам". По его мнению, Украина не хочет договариваться о завершении конфликта, так как США "толкают их к этой войне".