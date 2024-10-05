Депутат Рады призвал распространить военные действия на территорию Белоруссии

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Депутат Верховной рады Украины Олег Дунда призвал Киев распространить военные действия на территорию Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он подчеркнул, что украинцам нужно перенести "войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь". Он считает, что, если украинские войска небольшими подразделениями зайдут в Белоруссию и белорусская армия сложит оружие.

Официальных комментариев со стороны киевских властей относительно высказываний депутата не поступало.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сбить президентский вертолет означает начать войну, которая украинцам не нужна. По словам политика, в ходе его полета над республикой были замечены дроны, которые видели его транспорт.

