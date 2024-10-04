ФСБ заявила, что в "Легион обороны Украины" уже входят 18 тысяч человек из 85 стран

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Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, в том числе государств постсоветского пространства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ФСБ России Александра Бортникова.

В ходе 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) глава службы рассказал о переброске на Украину иностранных наемников и боевиков международных террористических организаций.

"В большинстве случаев вербовка таких лиц за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений", – отметил Бортников.

Также глава ФСБ обратил внимание на нацеленность Запада повысить интенсивность военных действий в ходе конфликта на Украине. Свидетельствами этого, по его словам, являются санкционирование украинской стороне применения западного дальнобойного оружия по объектам в России, непосредственное участие военнослужащих НАТО в подготовке операций ВСУ, а также намерения альянса направить на Украину свои контингенты.

Ранее в ФСБ заявили о желании США расширить бои на Украине на Белоруссию и Молдавию. По данным службы, враждебные действия США и их союзников заключаются в том, чтобы намеренно обострить конфликт на Украине, пытаясь вовлечь в него военный контингент стран НАТО и расширить зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию.