Лукашенко призвал не тратить ни копейки на "барахло"

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При формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить ни копейки на "барахло", заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Всякие офисы, конторы и прочее – у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих – неважно, для кого", – цитирует его РИА Новости.



Лукашенко подчеркнул, что главным принципом, которым следует руководствоваться, является экономия. Поэтому он обратился к председателю комитета госконтроля Василию Герасимову, призвав того контролировать всех, кто "стоит за деньгами".

Только при инвестициях на уровне не ниже 20% ВВП белорусская экономика сможет расти, подчеркнул президент страны.

Ранее белорусский лидер назначил новым главой Минкульта Руслана Чернецкого, назвав позорищем ситуацию с кинематографом. Он призвал его "или умереть, или навести порядок в этой сфере". По словам Лукашенко, кинематограф стал выглядеть хуже, чем в советский период, когда этой сфере уделялось пристальное внимание.

