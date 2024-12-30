Лукашенко назвал свой любимый парфюм, которым он пользуется уже 30 лет

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пользуется одним и тем же парфюмом уже 30 лет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Я, кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни, президентской жизни, Eternity", – поделился он.

Белорусский лидер не привел информацию о производителе парфюма, однако известно, что у знаменитого дома моды Calvin Klein в парфюмерной линейке есть аромат Eternity For Men.

Ранее Лукашенко рассказал, что взял с собой в поездку в Россию горные лыжи, однако "погода подвела". Поэтому вместо катания на лыжах белорусский лидер перед заседанием Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) нарубил дров.

