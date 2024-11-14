Лукашенко: в Белоруссии пока не готовы к женщине-президенту

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал предположение, что страна пока не готова к женщине на должности главы государства, так как она не подойдет под тот стиль управления страной, который есть на данный момент. Его слова передает госагентство "БелТА".

"Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом", – отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в США у президента другие полномочия, не сопоставимые с Белоруссией. Лукашенко напомнил, что в его стране глава государства является еще и главнокомандующим, который должен вникать в нюансы.

"Это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность", – подытожил президент Белоруссии.

Лукашенко ранее сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы государства, которые пройдут 26 января 2025 года.

При этом действующий президент Белоруссии не исключает, что возможно покинет пост президента на выборах в 2025 году. Однако заверил, что не собирается бросать жителей страны ни завтра, ни послезавтра, но напомнил, что он "не вечный".

Перед уходом белорусский лидер заявил, что хочет убедиться в том, что оставляет гражданам мирную спокойную страну.

