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26 февраля, 10:48

Политика

Высокая явка на выборах в Белоруссии подтверждает поддержку курса Лукашенко – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, а также с победой белорусских патриотических сил. Об этом сказано в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

По словам российского лидера, высокая явка на выборах и итоги народного голосования продемонстрировали поддержку политического курса на гармоничное социально-экономическое развитие Белоруссии, а также указали на обеспечение стабильности внутри страны и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов под руководством Лукашенко.

Ранее депутат Госдумы Артем Туров заявил, что выборы в Белоруссии прошли без нарушений, в рамках национального законодательства. По данным ЦИК, итоговая явка составила 72,98%.

В результате были избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента. Глава ЦИК республики Игорь Карпенко озвучил имена кандидатов в депутаты парламента, победивших по итогам голосования: среди них, в том числе, оказался внесенный в санкционный список Евросоюза генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

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