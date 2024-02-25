Выборы в Белоруссии прошли без нарушений – депутат Госдумы

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Выборы в Белоруссии прошли без нарушений, в рамках национального законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на делегата Госдумы Артема Турова.

"Нами не замечены какие-либо нарушения, либо процессы, которые могли повлиять на ход голосования или на его результаты. Все открыто, доступно, с достаточно высокой явкой", – отметил Туров.

По данным ЦИК, итоговая явка составила 72,98 процента.

В единый день голосования граждане Белоруссии должны были избрать 12,514 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. На депутатские места в нижней палате парламента претендовали 263 кандидата, местных советах - 18,8 тысячи. Своих кандидатов выдвинули все четыре зарегистрированные в стране партии.

Ранее стало известно, что центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии уже размышляет над слоганом, логотипом и другим оформлением избирательной кампании президентских выборов. По закону, очередные выборы президента должны остояться не позднее 20 июля 2025 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году. Белорусский президент также отметил, что Белоруссия держит курс на единство с Россией.