ЦИК Белоруссии уже думает над слоганом и логотипом к выборам президента в 2025 году

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии уже думает над слоганом, логотипом и другим оформлением избирательной кампании президентских выборов. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на заявление главы ЦИК республики Игоря Карпенко.

Карпенко отметил, что по закону очередные выборы президента должны остояться не позднее 20 июля 2025 года.

"У нас небольшой запас времени для того, чтобы серьезно подготовиться к этой кампании. Понятно, что тот опыт, который есть, открытости, информационного сопровождения, оформления кампании, создания определенного позитивного избирательного антуража, должен быть применен и в президентскую кампанию", – отметил Карпенко.

Ранее в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году. Белорусский президент также отметил, что Белоруссия держит курс на единство с Россией.

Также Лукашенко заявил, что оппозиции не удастся реализовать ни один из вариантов свержения власти в стране.