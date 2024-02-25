В Совфеде РФ оценили уровень организации выборов в Белоруссии

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Парламентские выборы в Белоруссии, которые стартовали 25 февраля, проходят по высоким международным стандартам, отметил заместитель главы Совфеда РФ Константин Косачев.

"Это самые высокие международные стандарты. С моей точки зрения, обеспечены все условия для избирателей в части информирования о кандидатах и в части, касающейся логистики. То, что мы видим с точки зрения организации выборов, у нас не вызывает никаких вопросов", – цитирует его ТАСС.

По его словам, страна хорошо подготовилась к выборам. Кроме того, впервые в Белоруссии был объявлен единый день голосования, напомнил Косачев.

В свою очередь, глава ЦИК республики Игорь Карпенко рассказал, что на 9:00 явка составила 43,64%.

Ранее координатор ОДКБ Алишер Эрбаев заявил, что представители Армении в парламентской ассамблее ОДКБ не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Белоруссии.

Однако позднее Карпенко сообщил о прибытии наблюдателей из Еревана.

ЦИК Белоруссии аккредитовал 294 международных наблюдателя, включая представителей всех стран СНГ, кроме Молдавии и Украины.