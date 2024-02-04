04 февраля, 08:19Политика
Лукашенко поблагодарил Володина за поддержку Белоруссии на площадке ОДКБ
Фото: kremlin.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил спикера российской Госдумы Вячеслава Володина за поддержку проектов Минска на площадках ОДКБ. Телеграмма опубликована на сайте президента Белоруссии.
"Признательны за поддержку и содействие продуктивной реализации инициатив Республики Беларусь на этих авторитетных площадках в двустороннем и многостороннем форматах", – следует из поздравления.
Лукашенко добавил, что возглавляющий парламентское собрание Союза Белоруссии и России Володин является убежденным сторонником белорусско-российской интеграции. Он поделился, что спикер ГД придерживается развитию отношений двух братских стран и народов.
Президент Белоруссии пожелал Володину здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии и новых профессиональных свершений.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали план развития Союзного государства на 2024–2026 годы. Документ оформили по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства, который прошел 29 января в Петербурге.
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