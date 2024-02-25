Если Киев не согласится на переговоры, дни Украины как страны сочтены – Лукашенко

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Киев должен пойти на переговоры с Россией, иначе дни Украины как страны сочтены. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, если Запад продолжит посылать военную помощь киевскому режиму, как сейчас, то скоро Украина перестанет существовать как государство.

"Если сейчас не пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну", – заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии также подчеркнул, что в настоящее время оснований для начала переговоров с Москвой "более чем достаточно" на фоне успехов российской стороны в рамках специальной военной операции.

Лукашенко отметил, что к сейчас многие западные страны согласны с тем, что Крым является российской территорией.

Ранее президент Белоруссии заявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2025 году. Также он подчеркнул, что его страна всегда будет едина с Россией.

Также глава Белоруссии в преддверии выборов заявил, что оппозиции не удастся реализовать ни один из вариантов свержения власти в стране. Он отметил, что белорусские власти сделали выводы из своих "прежних ошибок".