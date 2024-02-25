Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2025 году. Также он подчеркнул, что его страна всегда будет едина с Россией. Об этом он сообщил журналистам на избирательном участке в воскресенье, его слова приводит ТАСС.

В единый день голосования в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко проголосовал за кандидатов в депутаты парламента и местных советов Минска. По традиции, белорусский лидер отдал свой голос на избирательном участке, организованном в Белорусском государственном университете физической культуры.

В разговоре с журналистами Лукашенко заявил, что пойдет на грядущие президентские выборы, которые пройдут в Белоруссии в 2025 году.

Белорусский президент также отметил, что Белоруссия держит курс на единство с Россией.

"Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимают только силу", – сказал Лукашенко.

Ранее в Совфеде РФ оценили уровень организации выборов в Белоруссии. Там отметили, что выборы проходят по самым высоким международным стандартам.

Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии должны пройти не позже 20 июля 2025 года.