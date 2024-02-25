Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 11:44

Политика

Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2025 году. Также он подчеркнул, что его страна всегда будет едина с Россией. Об этом он сообщил журналистам на избирательном участке в воскресенье, его слова приводит ТАСС.

В единый день голосования в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко проголосовал за кандидатов в депутаты парламента и местных советов Минска. По традиции, белорусский лидер отдал свой голос на избирательном участке, организованном в Белорусском государственном университете физической культуры.

В разговоре с журналистами Лукашенко заявил, что пойдет на грядущие президентские выборы, которые пройдут в Белоруссии в 2025 году.

Белорусский президент также отметил, что Белоруссия держит курс на единство с Россией.

"Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику. Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир – это сила. Понимают только силу", – сказал Лукашенко.

Ранее в Совфеде РФ оценили уровень организации выборов в Белоруссии. Там отметили, что выборы проходят по самым высоким международным стандартам.

Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии должны пройти не позже 20 июля 2025 года.

Читайте также


политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика