Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

"Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества", – говорится в сообщении.

В послании Лукашенко выразил уверенность, что избранники внесут большой вклад в укрепление межрегионального сотрудничества с республикой, а также будут помогать реализации планов по увеличению стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

Ранее стало известно, что товарооборот между Минском и Москвой за первое полугодие 2023 года вырос на 27%. По словам российского диппредставителя в Белоруссии Бориса Грызлова, он составил 7,7 миллиарда долларов.