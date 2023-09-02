Госкорпорация "Росатом" готова помочь Белоруссии со строительством второй АЭС

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Госкорпорация "Росатом" готова помочь со строительством второй атомной электростанции в Белоруссии, если от Минска поступит такая просьба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора странового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислава Левицкого.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть мысль о строительстве второй АЭС на востоке страны. В ответ на это представитель госкорпорации "Росатом" Левицкий заявил, что российская сторона готова предложить помощь в осуществлении этой инициативы.

"Мы всегда рады протянуть руку помощи, но опираясь на четкую потребность Республики Беларусь. Мы, учитывая наши прекрасные кооперационные связи, учитывая нашу хорошую синергию, достигнутую в ходе реализации проекта БелАЭС, будем готовы это сделать. Но решать в первую очередь должна сама республика", – заявил журналистам Левицкий.

Белорусская АЭС в Гродненской области – это крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция оснащена двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2021 году, а ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает требования Польши и Балтии о выводе ЧВК "Вагнер" с территории республики глупыми и необоснованными. По его словам, польские и балтийские власти начали нагнетать "истерию" относительно присутствия бойцов "Вагнер" в стране, при этом сами стягивают к границам Белоруссии крупные воинские формирования.