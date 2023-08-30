Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что Россия вместе с Белоруссией сможет преодолеть любые преграды и укрепить российско-белорусское сотрудничество, в том числе и в формате Союзного государства.

"Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с днем рождения. На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами. Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами", – сказано в телеграмме, которую также разместили на сайте Кремля.

Помимо поздравлений, российский президент пожелал Лукашенко "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе".

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 69 лет.

Ранее белорусский лидер Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости. Он подчеркнул, что страны должны использовать ценность соседства ради прекращения конфликта. Минск, по его словам, готов "сделать для этого все необходимое и даже больше".

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами