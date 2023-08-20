Россия ответит всеми средствами при нападении западных стран на Белоруссию

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Нападение третьей стороны на Беларусь Москва будет рассматривать как нападение на РФ и ответ будет всеми возможными средствами вооружения. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в эфире телеканала СТВ.

Военная доктрина России предполагает применение всех имеющихся у Москвы средств в случае нападения третьей страны на Белоруссию.

"Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию. Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения", – сказал он в сюжете телеканала СТВ.

Президент России Владимир Путин 21 июля предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии против Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Белоруссия может поставить до 15% техники под программу обновления общественного транспорта в российских регионах. Министр транспорта России Виталий Савельев пообещал, что белорусские производители будут участвовать в программе модернизации общественного транспорта России.